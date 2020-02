Stiri pe aceeasi tema

- Prima oara dupa 1990, conducerea MApN a aprobat solicitarile de recunoaștere a drepturilor veteranilor din Teatrele de Operații, la inițiativa Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O pacienta in varsta de 66 de ani a luat foc pe masa de operatii a doctorului chirurg Mircea Beuran, in spitalul Floreasca din Capitala. Incidentul s-a intamplat duminica, 22 decembrie, iar informatia a aparut in spatiul public sambata, 28 decembrie,...

- Ioan Neculaie, fostul patron al FC Brasov si protagonistul unor privatizari dubioase in ultimii 20 de ani, a decis sa investeasca o avere in operatii estetice dupa ce in urma cu doi ani a fost recunoscut la granita in timp ce fugea din tara dupa ce fusese condamnat la doi ani de inchisoare, scrie gsp.ro,…

- Un echipament medical performant, investitie de aproape 5 milioane de lei, va fi montat in Sectia de neurochirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Galati. Cu ajutorul acestui dispozitiv, vor putea fi facute in spitalul din Galati interventii chirugicale pe creier si la coloana vertebrala,…

- E cam greu de ghicit varsta unor vedete, dupa ce au apelat la operatii estetice. In comparatie cu colegele lor de breasla, nascute la doar cativa ani diferenta, divele arata impecabil. Totusi, injectiile-minune sunt ca un bumerang caci, desi le-au intinerit, le-au transformat foarte mult din punct de…

- Lavinia Pirva implinește duminica, 24 noiembrie, 35 de ani. Vedeta se bucura de cea mai frumoasa zi de naștere a sa, intrucat este prima aniversare pe care o bifeaza in calitate de mamica. Bruneta nu a avut depresie postnatala și e atat de fericita, incat aproape a uitat de propria aniversare. Cantareața…