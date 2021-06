Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat vineri ca anul acesta se va putea circula pe intreaga autostrada Sebes-Turda, in conditiile in care constructorul a dat asigurari ca lotul 2 al autostrazii va fi gata in toamna.



"O alta oprire pe traseul santierelor. Impreuna cu Dan Barna, astazi am fost si pe autostrada Sebes-Turda - lotul 2, unde m-am asigurat ca anul acesta, asa cum am anuntat, vom deschide tronsonul de 29 de km dintre Alba Iulia si Aiud. Am obtinut promisiunea ferma a constructorului ca in toamna lotul va fi gata si ca pe intreaga A10 se va…