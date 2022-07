Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula este președintele ales al USR. El a fost ales inca din primul tur al alegerilor interne, cu 12.967 voturi, ceea ce reprezinta 71,3% din totalul celor care au votat. Prezența la vot a fost de 77,2%, au anunțat reprezentanții USR. „Am cerut un mandat clar și partidul mi l-a dat. Pentru a…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula l-a acuzat pe seful statului ca a tradat societatea civila deoarece „vrea o militarizare a guvernarii si a administratiei". „Vedem ca apara serviciile secrete chiar si cand sunt suspecte ca au deturnat fonduri operative", a mai spus Drula. USR are un set de…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a spus intr-un mesaj intern catre membrii USR ca gestul fostului președinte al partidului, Dacian Cioloș, este „de neințeles politic”. Acesta a mai adaugat ca Romania nu are nevoie de „proiecte politice pe persoana fizica, de orgolii și vanitați”.„Plecarea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca decizia social-democratilor de a intra la guvernare a fost una corecta si sustine ca cel mai mare castig al actualei coalitii este ca functioneaza la „parametrii asteptati de populatia Romaniei”. „Castigul cel mai mare al actualei coalitii este ca functioneaza…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, reacționeaza la masurile social-economice anunțate de coaliția de guvernare. Liderul USR acuza Coaliția ca duc Romania in faliment prin creșterea cheltuielilor, in loc sa „domoleasca morișca imprumuturilor” și „sa țina inflația sub control”. Fii…

- „Eu am spus ca, la un moment dat, daca avem o majoritate de aproape 70 %, peste doua treimi, ar trebui sa avem ambitia de a amenda Constitutia. Asta era anul trecut, cand noi am format coalitia PSD-PNL-UDMR. Si am spus si in aceasta perioada ca acest deziderat inca nu trebuie abandonat. Dar, sigur,…

- Liderul interimar al USR, Catalin Drula, a declarat, marti, 19 aprilie, la Profit News TV, despre scandalul achizitiei de vaccinuri in perioada pandemiei, ca premierul de la acea vreme, Florin Citu, si-a asumat achizitia de peste 100 de milioane de doze. Intrebat cine este vinovat, Catalin Drula a spus:…

- Presedintele USR, Catalin Drula, critica PNL si PSD, pe care le numeste „coalitia militaro-socialista" in care „sistemul cu epoleti are puterea in acest moment". El reclama faptul ca Serviciul Roman de Informatii este condus de un politician care „continua sa exercite o influenta asupra politicii din…