Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE critic dur decizia Executivului de a nu da drumul functionarii restaurantelor, de la 1 iulie, planul de relaxarea a masurilor fiind amanat, in urma cresterii numarului de infectari.Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, arata ca premierul Ludovic Orban "dispretuieste" industria ospitalitatii…

- Libertatea a discutat cu mai multe vedete care au promovat Plush Bio prin postari pe rețelele de socializare, influențand astfel mai multe tinere sa aleaga cremele Ioanei Marinescu, supranumita și “dermatologul vedetelor”. Compania este acuzata ca are creme antiacneice toxice, iar mai multe cliente…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul pregatește un program de relansare economica bazat pe investiții publice in infrastructura de transport, energetica, de comunicații, educație și sanatate, anunța MEDIAFAX.„Pentru investitiile preconizate pentru infrastructura de transport pentru…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, si europarlamentarul Dragos Pislaru au dezbatut, miercuri, in cadrul unei sedinte a Celulei executive de criza a formatiunii, masurile propuse in Planul PLUS de relansare economica post-criza COVID-19, pe termen scurt si mediu, care vor fi transmise Guvernului Orban.…

- Liderii partidelor au reactionat, dupa conferinta presedintelui Klaus Iohannis, in care a vorbit despre "contraexemplul" din aceasta criza, si anume Parlamentul și modul in care unele partide și unii lideri au ințeles sa foloseasca aceasta nenorocire, pentru caștigul lor electoral. Seful statului vorbea,…

- Viorica Dancila a avut o scurta intervenție pe Facebook, in care l-a acuzat pe Klaus Iohannis de demagogie și ca acopera gafele de la guvernare ale Guvernului condus de Ludovic Orban. „Domnule Iohannis, discursul dvs. de azi mi-a creat senzația ca v-ați teleportat cu 6 luni in urma, in plina campanie…

- Guvernul Orban stia inca de la inceputul lunii februarie ca in spitalele din Romania exista un mare deficit de echipamente medicale de protectie, motiv pentru care a solicitat special Bancii Mondiale un imprumut de 200 de milioane de euro pentru a lupta cu noul coronavirus. Achizitiile s-au facut…

- "Aroganța guvernanților = dezastru pentru Romania.Am atras atenția de mai multa vreme ca Guvernul Orban trebuie sa lase deoparte modul de acțiune unilateral și atitudinea atotștiutoare și sa accepte consultarea cu societatea și clasa politica. Ii asigur pe guvernanți ca acest lucru n-ar fi un…