Stiri pe aceeasi tema

- Sora Biancai Dragușanu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a postat cateva imagini cu Oana, cea la adresa careia vedeta are numai cuvinte de lauda. Cele doua au o relație apropiata, așa cum a spus și blondina in mesajul postat cu ocazia zilei de naștere a surorii ei.

- Am 21 de ani, deci fac parte din Generația Z (da, aia care sta toata ziua cu telefonul in mana, chiar și la cinema și face coada la festivalurile din țara) și am fost sa vad cum se distrau oamenii in discotecile comuniste, adica la documentarul „Playback”, care ruleaza inca in cinematografe. Pe timpul…

- Corvinul Hunedoara a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda secunda a grupei A din Cupa Romaniei Betano. Florin Maxim (42 de ani), antrenorul hunedorenilor, a explicat secretele succesului. Corvinul, nou-promovata in liga secunda, continua sezonul excelent. E pe loc de play-off in campionat, iar in…

- Elly și Cristian Shonea au format unul dintre cele mai apreciate cupluri pe cand se aflau in casa Mireasa pentru fiul meu, iar cei doi au caștigat sezonul patru. De atunci, au trecut noua ani și par mai fericiți ca niciodata. De curand, au avut un motiv de sarbatoare, caci fosta concurenta a implinit…

- Bursucu s-a casatorit sambata, 14 octombrie, cu aleasa inimii sale Andreea. Nunta a avut loc in Constanța, iar evenimentul a fost unul spectaculos, unde invitații s-au distrat pana dimineața.Dupa 11 ani de relație, Bursucu și Andreea au spus DA in fața ofițerului Starii Civile și și-au unit destinele…

- In stațiunea Baile Herculane s-a desfașurat zilele acestea festivalul dedicat rachiei, iar sute de oameni din toate colțurile țarii au venit sa guste preparatele delicioase. Atmosfera a fost intreținuta și de un concert de muzica populara iar vizitatorii au incins o hora. Rachie preparata in casa, carnați,…

- Ce aduce reforma lui Ciolacu - Impozite speciale pentru romanii cu case și mașini scumpe Accize noi pentru tutun Masuri pentru reducerea aparatului bugetar Sporuri limitate Guvernul a publicat, marți, forma finala a pachetului de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament.

- Cristina Ciobanașu și-a sarbatorit ziua de naștere și a ajuns la frumoasa varsta de 27 de ani. Actrița a postat cateva fotografii pe rețelele de socializare impreuna cu tortul pregatit, avand și o descriere sugestiva.