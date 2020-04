„Vom avea minim un milion de masti zilnic. In doua companii, asta e foarte important, e vorba doar in doua companii. Ma astept ca, in urma lansarii astazi a Registrului national al producatorilor de dispozitive si echipamente medicale, sa vedem exact pe toti cei care vor sa produca si care sunt autorizati sa produca toate aceste dispozitive medicale, sa știm exact, sa facem un recensamant al productiei. Din ce am vorbit cu cei doi producatori, pretul este in jur de 2 lei. De 2 lei va pleca de la ei, probabil ca 2 lei fara TVA va fi si pret catre populatie”, a spus Virgil Popescu, la Digi 24. …