Cat (nu) isi doresc unii dintre romani sa munceasca? Angajator: Dintr-o suta, dupa o luna, 50 NU mai vin la munca

- Mai intai, datele tehnice: o persoana fizica este in insolvența cand nu mai reușește sa acopere financiar datoriile scadente. Poate apela la legea falimentului personal cu cateva condiții, de timp (datorii neachitate mai vechi de trei luni), de previzibilitate (imposibilitatea ca intr-un an sa revina…

- Sase din zece angajati spun ca schimbarea locului de munca se afla printre primele trei cele mai importante prioritati pentru acest an, potrivit unui sondaj realizat de un portal de recrutare, remisa luni stiripesurse.ro Comparativ, la inceputul anului trecut, doar patru din zece angajati romani…

- Studentii care doresc sa munceasca in Germania pe perioada vacantei de vara a acestui an isi pot inregistra aplicatiile pentru acest program in cadrul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca...

- Liderul deputaților PNL Florin Roman a depus o initiativa legislativa, prin care persoanele condamnate au dreptul, dar și obligația de a munci in acord cu calificarea lor profesionala, in condițiile stabilite de penitenciarele unde sunt incarcerate. Liberalul a argumentat in expunerea de motive…

- Ȋncepe perioada de ȋnregistrare a aplicațiilor studenților care doresc sa lucreze ȋn Germania pe perioada vacanței de vara. Anunțul este facut de Agenția Naționala a Ocuparii Forței de Munca pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada…

- Unu din patru angajați și-ar dori un nou job, intr-un alt domeniu, in 2020, potrivit unui studiu recent pe piața de profil. Jumatate dintre angajații romani cred ca 2019 a fost mai obositor ca 2018 din punct de vedere profesional, cu mai multe provocari. De asemenea, 14% simt ca a fost un an mai calm…

- 50% dintre cei care au participat la cel mai recent survey derulat de eJobs Romania au declarat ca au aplicat la cel puțin un job in ultima luna, cu intenția de a-și schimba locul de munca pana la finalul anului. De altfel, anul acesta a fost unul intens in ceea ce privește intențiile de angajare ale…

- In timp ce unele firme si unii antreprenori cauta cu disperare sa angajeze persoane in diverse domenii, exista someri care refuza un loc de munca.Pe primele noua luni din anul 2019, un numar de 20 de someri si-au pierdut dreptul legal de a mai primi indemnizatia de somaj. Motivul nu este acela ca s-ar…