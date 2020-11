Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre vaccinul anti-COVID care ar urma sa ajunga in Romania in curand. Oficialul din MAI spune ca oamenii trebuie sa știe ca nu va fi folosit nimic ce nu prezinta siguranța. “Atunci cand va ajunge vaccinul in Romania se va comunica, se va explica, va fi totul transparent, nu va fi nimic lasat sub semnul indoielii. Atenție, nu suntem singuri, ce folosim noi va folosi toata Europa. Sa ințeleaga lumea, nici guvernul francez și nici cel german nu vrea sa faca vreun rau populației. Achiziția vaccinului anti-Covid este europeana,…