Cât de scumpe sunt, de fapt, amenzile pentru depășirea vitezei legale în 2021 Daca va grabiți sa ajungeți la mare, la munte, sau catre o alta destinație, trebuie sa aflați inainte cat de scumpe sunt, de fapt, amenzile pentru depașirea vitezei legale in 2021. In funcție de viteza pe care o aveți, amenzile pot varia de la 290 de lei pana la 1.300, iar pe langa asta, va alegeți și cu puncte de penalizare, iar in cazuri grave și cu permisul suspendat. De menționat este faptul ca Codul Rutier stabileste amenzile in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate, iar in 2021, acesta reprezinta 10% din salariul minim brut pe economie. Amenzile pentru depașirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viteza excesiva, indisciplina pietonala, neacordarea prioritatii pietonilor si autovehiculelor, dar si combaterea consumului de alcool in randul conducatorilor auto sunt in topul celor mai frecvente abateri rutiere constatate de politisti, dar si principalele cauze generatoare de evenimente rutiere…

- Dr. Oetker publica Obiectivele de Sustenabilitate Proiectele Cartei Sustenabilitații Dr. Oetker ruleaza deja la viteza maxima Dr. Oetker și-a asumat intotdeauna responsabilitatea și cauta sa mențina o activitate sustenabila ca parte integranta a ADN – ului sau corporativ. Compania și-a unit acum obiectivele…

- Pe calea Mihai Viteazu, artera principala de intrare in municipiul Carei dinspre mun.Satu Mare, la o trecere de pietoni a aparut un indicator de limitare a vitezei de deplasare la 40km/h. Indicatorul sta bine mersi acolo de mai multe saptamani. Nu s-a plans nimeni ca ar fi primit amenda pentru depașirea…

- Florinel Coman (22 de ani) trece printr-o perioada delicata. Surprins de poliție conducand cu o viteza peste limita legala și fara permis auto valid, fotbalistul lui FCSB a luat rapid legatura cu Gigi Becali (62), patronul echipei sale. CONTEXT: Florinel Coman a fost inregistrat de aparatul radar gonind…

- Un numar de 146 de conducatori auto au fost sancționați miercuri pentru ca nu au respectat regimul legal de viteza. Unul din ei a ramas fara permis, pentru 90 de zile, dupa ce a fost surprins conducand cu o viteza care a depașit cu peste 50 de kilometri/ora limita maxima admisa. Joi, 21 ianuarie se…

- Articolul in care v-am prezentat cum a fabulat in fața judecatorului agentul de poliție Beniamin „Andrei” Ioja – “Beni, pericol public: agentul provocator de la Secția 4 Timisoara... The post Ca intre colegi: un polițist timișorean a primit avertisment pentru depașirea cu mult a vitezei legale, deși…

- Polițiștii au inchis doua baruri din Cluj-Napoca pe motiv ca nu respectau masura suspendarii activitații (activitați de tip bar) in spațiul inchis.Societațile au fost amendate cu cate 10.000 de lei, conform Legii 55/2020.