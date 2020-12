Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Toți românii au crezut altceva până acum Multi sunt cei care asteapta cu nerabdare taiatul porcului pentru a se bucura de un aliment pe cat de gustos, pe atat de blamat. Iata cat de sanatos este, de fapt, soriciul. Toți romanii au crezut altceva pana acum. Este sau nu sanatos soriciul de porc?! Sarbatorile de iarna inseamna, pentru cei mai multi dintre […] The post Cat de sanatos este, de fapt, șoriciul. Toți romanii au crezut altceva pana acum appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

