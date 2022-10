Cât de mult i s-a schimbat viața în rău Simonei Halep de când lucrează cu Mouratoglu Coincidența sau nu, de cand Simona Halep il are ca antrenor pe Patrick Mouratoglu, viața i-a schimbat dramatic. Nu prea ii merge bine nici pe plan personal, nici pe cel profesional. Tenismena tocmai ce a trecut printr-un divorț, urmat, la foarte scurt timp, de recentul scandal de dopaj, in care se afla Simona. Lumea tenisului s-a zguduit dupa ce Simona Halep a fost testata pozitiv la testul antidoping , insa asta avea sa scoata multe lucruri la iveala. Motivul divorțului dintre Simona Halep și Toni Iuruc Anunțul cu privire la desparțirea dintre Simona Halep și Toni Iuruc a fost complet neașteptat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

