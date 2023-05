Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova a efectuat duminica, in Banie, ultimul antrenament dinaintea partidei cu Hermannstadt, programata luni, la Sibiu, in etapa a # 7-a din play-out-ul Superligii. Imaginile video difuzate pe pagina oficiala de Facebook a gruparii oltene de la ședința tehnica intaresc informațiile conform carora…

- E alarma la Hermannstadt: FCU Craiova insista pentru Marius Maldarașanu, 48 de ani! Din informațiile GSP, Mititelu vrea sa scape in vara de Nicolo Napoli (61) și l-a pus in capul listei pe Maldarașanu, caruia ii expira contractul cu sibienii la finalul acestui campionat. FCU Craiova insista pentru Marius…

- Dupa ce a ratat primul obiectiv, accederea in play-off-ul Superligii, FCU Craiova a parasit și Cupa Romaniei. Echipa patronata de familia Mititelu a pierdut cu 1-0 la Arad, disputa din sferturi cu UTA. La final, antrenorul oltenilor, Nicolo Napoli, a admis ca FCU traverseaza o perioada nefasta și ca…

- Nicolo Napoli (61 de ani), antrenorul de la FCU Craiova, a comentat eliminarea din Cupa Romaniei, dupa 0-1 in sfertul de finala cu UTA. Golul lui Virgiliu Postolachi din minutul 16 a decis prima calificata in careul de ași al Cupei Romaniei. UTA a invins-o la limita pe FCU Craiova și a avansat in penultimul…

- FCU Craiova a ratat doua șanse mari de a se califica in play-off. Oltenii s-au inecat la mal: 0-1 cu Hermannstadt, la Sibiu, și 0-4 cu Sepsi, in „finala de coșmar”, disputata joi, 16 martie, la Sfantu Gheorghe. Dupa prestația catastrofala a portarului Ionuț Gurau (23 de ani) din meciul cu Sepsi, Nicolo…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat dezamagit de prestatia echipei sale din partida cu Hermannstadt. Tehnicianul italian sper sa regleze jocul pana joi, cand va avea loc „finala“ pentru play-off, contra covasnenilor de la Sepsi, la Sf. Gheorghe. „Nu am facut un meci bun. Am…

- Ionut Gurau, portarul formatiei FCU Craiova, se bucura din plin de laudele pe care le primeste dupa fiecare meci. Aportul sau a fost consistent la ultimele rezultate inregistrate de echipa antrenata de Nicolo Napoli si nu putini sunt cei care-l considera talismanul lui FCU. „Daca sunt talismanul echipei?…

- Ionuț Gurau, 23 de ani, a avut din nou o evoluție decisiva pentru FCU Craiova, in victoria cu FC Voluntari, 2-1. Uriașul de 1,98 de metri dintre buturile alb-albaștrilor nu a cunoscut gustul eșecului pe teren in poarta oltenilor! Exceptand partida cu Sepsi, decisa la „masa verde”, scor 0-3, goal-keeper-ul…