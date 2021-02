Cât de des va trebui să repetăm vaccinul anti-COVID Vaccinarea anti-COVID ar putea deveni periodica, precum imunizarea antigripala. Potrivit specialiștilor, anticorpii se vor diminua odata cu trecerea timpului, motiv pentru care repetarea vaccinului anti-COVID va fi necesara. In acest caz, determinarea nivelului de anticorpi este esențiala. Cat de des va trebui sa repetam vaccinul anti-COVID și cum verifici care este nivelul de anticorpi abținut ... The post Cat de des va trebui sa repetam vaccinul anti-COVID appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonarea a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 a prezentat cele mai frecvente zece intrebari despre vaccinare, dar și raspunsurile la aceste intrebari. Cum ma pregatesc pentru vaccinarea impotriva COVID-19? Odata ce aveți programarea, asigurați-va ca urmați toate…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.883 de vaccinuri (90 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 659 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva coronavirusului, in județ s-au administrat 1.224 de vaccinuri.…

- Daca vreți sa aflați cum funcționeaza vaccinarea anti coronavirus, Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de e-Learning, impreuna cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș”, organizeaza joi, 21 ianuarie, cea de-a 19-a ediție a seriei de webinarii ”Impreuna Online” sub titlul…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 explica avantajele vaccinurilor pe baza de ARN mesager si cum functioneaza acestea. Vaccinurile pe baza de ARN mesager transporta informatia genetica necesara pentru producerea proteinei Spike in organismul uman.…

- Astazi a inceput vaccinarea la Spitalul Victor Babeș Timișoara. S-a vaccinat și doctorul Virgil Musta, printre primele cadre medicale, cel aflat in prima linie in lupta anti-Covid. Primii vaccinați la Spitalul „Victor Babeș” au fost doctorul Teodora Moisil, de la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara,…

- Dupa ce au trecut prin Vama Nadlac, primele doze de vaccin au ajuns, in aceasta dimineața, a doua zi de Craciun, la Institutul Cantacuzino din București. Acestea vor fi distribuite catre spitalele aflate in prima linie in lupta cu Covid-19 pentru vaccinarea personalului medical. Și la Timișoara, la…

- Aveți intrebari despre Covid-19 și vaccinarea impotriva acestui virus? Nu mai puțin de 16 intrebari și raspunsuri despre vaccinarea anti-Covid au fost publicate de autoritați. In Romania, vaccinarea incepe in 27 decembrie, a anunțat miercuri președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților…

- Vaccinarea cadrelor didactice reprezinta un pas important pentru revenirea la normal in educație, cred reprezentanții UNICEF, care atrag atenția ca pandemia de COVID-19 a perturbat educația copiilor din lumea intreaga, potrivit Mediafax. Potrivit UNICEF, la finalul lunii aprilie 2020, deciziile…