Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a crescut, chiar de mai multe ori, preturile in SUA si Canada, Netflix scumpeste acum abonamentele in Marea Britanie si Irlanda, potrivit News.ro. Ca de obicei, Netflix, care a pierdut mai multe productii in ultima vreme in favoarea Disney+, justifica scumpirile cu investitiile pe care le face…

- Britanicii si irlandezii sunt primii europeni care vor trebui sa plateasca un abonament Netflix lunar mai scump chiar si cu pana la trei euro. Pachetul Basic se va scumpi cu o lira sterlina, respectiv un euro, ajungand sa coste 7 lire in Marea Britanie si 9 euro in Irlanda. Cu o lira respectiv doi euro…

- Dupa ce a crescut, chiar de mai multe ori, preturile in SUA si Canada, Netflix se scumpeste acum in Marea Britanie si Irlanda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Britanicii si irlandezii sunt primii europeni care vor trebui sa plateasca un abonament Netflix lunar mai scump chiar si cu pana la trei euro. Pachetul Basic se va scumpi cu o lira sterlina, respectiv un euro, ajungand sa coste 7 lire in Marea Britanie si 9 euro in Irlanda. Cu o lira respectiv doi euro…

- Disponibilitatea celor doi oficiali de a discuta sugereaza ca diplomația mai are o șansa pentru a detensiona criza de la granița Ucrainei, scrie The Guardian. Șansele unui progres par insa reduse, in condițiile in care Rusia insista cu revendicarile care i-au fost respinse din start de SUA și NATO.…

- Netflix se scumpeste pentru a treia oara in ultimii trei ani in Statele Unite si Canada. Toate cele trei abonamente vor costa mai mult, iar cea mai mare scumpire o va suferi cel mai scump abonament. Noile preturi pentru Canada si Statele Unite cresc dupa cum urmeaza: Basic (1 stream, 480p): de la 8.99…

- Cel mai mare bilanț zilnic al cazurilor de COVID-19 de la debutul pandemiei de Covid-19 a fost inregistrat, marți, in SUA, cu 512.553 de cazuri noi confirmate, conform datelor centralizate de Johns Hopkins University, informeaza The Guardian, citat de HotNews.ro . Aceasta cifra fara precedent ar putea…

- Ministrul de externe britanic Liz Truss va prelua conducerea negocierilor cu UE privind relatia post-Brexit, dupa demisia ministrului pentru Brexit, David Frost, a anuntat duminica Downing Street, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.Truss îsi va pastra concomitent…