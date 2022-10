Cât costă specialitățile pe bază de greieri și lăcuste în Ungaria. Vânzări peste așteptări In supermarketurile din Ungaria și-au facut apariția mai multe specialitați pe baza de greieri sau lacuste, primite cu interes in piața, dovada fiind vanzarile care au depașit cu mult așteptarile firmei importatoare. Dupa cate se pare, ungurii sunt destul de deschiși la nou, chiar daca prețul unor astfel de super-alimente este destul de piperat. De exemplu, o cantitate de 80 grame de chipsuri proteice de greier costa 890 HUF (10,7 lei), iar 20 grame de greieri prajiți picant costa 2.890 HUF (34,7 lei). Cu mult mai scumpe sunt lacustele comestibile cu condimente de cimbru și oregano, pentru o cantitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

