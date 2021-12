Cat costa sa inchiriezi casa din Singur Acasa Au trecut mai bine de 30 de ani de la lansarea primului film din seria Singur Acasa. Totuși, chiar și in prezent, ramane filmul preferat de Craciun al multora dintre noi. Are un farmec aparte ce ne face sa il privim de fiecare data cu aceeași placere. Fanii seriei au acum parte de o surpriza de proporții. Casa din Singur Acasa poate fi inchiriata pentru o noapte prin Airbnb. Este situata in Winnetka, suburbie a orasului Chicago (SUA), in apropierea Lacului Michigan. Casa are o suprafața de 394 de metri patrați și a fost recent vanduta contra sumei…