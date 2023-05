Stiri pe aceeasi tema

- Perdele Royal Suceava ofera servicii complete, de calitate, la prețuri avantajoase. Personalul de aici va sta la dispoziție in alegerea perdelelor, draperiilor, jaluzelelor, rulourilor, sistemelor automatizate, confecționate la comanda, dupa dimensiunile clientului, dar și a accesoriilor ...

- Cum mai sunt doar cateva zile pana la Ziua Muncii, retailerul german Lidl vine in ajutorul romanilor cu produse de care aceștia au nevoie pentru a celebra așa cum trebuie aceasta sarbatoare. Așadar, care sunt produsele speciale pentru 1 Mai pentru care romanii se vor ingramadi la LIDL! Sunt la preturi…

- CNAS a pus la dispoziția populației o platforma online pe care sunt actualizate zilnic informatii despre furnizorii de analize de laborator si servicii de imagistica aflati in relatii contractuale cu Casele de Asigurari de Sanatate din țara. Romanii asigurați la Fondul Național al Asigurarilor Sociale…

- Romanii trebuie sa primeasca facturi simplificate la energie pentru consumul realizat din aprilie. Furnizorii avertizeaza insa ca acestea ar putea avea chiar și un numar dublu de pagini, pe motiv ca noile reguli ii obliga sa includa mai multe informații.

- Urzicile continua sa fie la mare cautare in Romania, insa acestea au ajuns sa fie vandute in niște moduri complet neașteptate. In incercarea de a face marketing, romanii au inceput sa vanda „urzici dacice” și „urzici ortodocse” in piețe. Imaginile au ajuns virale pe internet, anunța Antena3. Urzicile…

- Retailerul francez Auchan intentioneaza sa deschida un nou magazin in Rusia in care sa vanda aproape exclusiv produse sub marca proprie, dublandu-și astfel prezența pe o piața de pe care multe companii occidentale au iesit dupa ce trupele Moscovei au invadat Ucraina, informeaza joi agenția presa Reuters…

- Cum romanii au inceput sa plateasca facturile cu ajutorul cardurilor de energie, au aparut și tot felul de probleme pe care autoritațile incearca sa le rezolve din mers. De exemplu, au existat situații in care au fost emise mai multe carduri pe aceeași adresa. In acest caz, procedura este urmatoarea,…

- ​Furnizorii de energie electrica vor fi obligați sa dețina o pagina de internet prin care sa puna la dispozitia clienților prin acces parolat, gratuit, in timp real si securizat informații esențiale cu privire la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului…