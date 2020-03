Cat au donat brandurile de lux pentru a ajuta lupta contra COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Deloitte doneaza 100.000 de euro catre Societatea de boli infecțioase și HIV-SIDA, pentru a sprijini eforturile Institutului Matei Balș și ale Institutului Național de Sanatate Publica de gestionare a crizei generate de raspandirea COVID-19.

- China nu a inregistrat astazi niciun caz de imbolnavire cu coronavirus intre granițele țarii, pentru prima data de la apariția virusului. Comisia Naționala de Sanatate din China a anuțat astazi doar 34 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-10, toate persoanele venind insa din afara țarii. China continua…

- China a finalizat cercetarile clinice ale Favipiravir, un medicament antiviral care a demonstrat eficacitate clinica impotriva bolii provocata de noul coronavirus, COVID-19, a anuntat marti un oficial citat de agentia Xinhua potrivit Agerpres.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti ca au fost confirmate, pana in prezent, in Romania, 217 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre cei 217 cetateni care au contractat virusul, 19 sunt declarati vindecati si au fost externati. De la ultima informare, au fost confirmate 33…

- Top Line doneaza 1% din vanzarile online campaniei de sprijinire a autoritatilor in lupta contra COVID-19 Proiectul are scopul de a strange donatii prin SMS pentru achizitionarea de produse necesare celor implicati in lupta cu epidemia Coronavirus: consumabile, echipamente sau produse destinate categoriilor…

- Cativa voluntari cu spirit civic din Iasi au pus la punct un tabel online care vine in ajutorul comunitatii romanesti vulnerabile in aceasta situatie de criza generata de extinderea virusului Covid-19. Tabelul este dedicat atat celor care au nevoie de ajutor, cat si celor care pot oferi ajutor.

- Grupul de Comunicare Stategica a anunțat marți 8 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Toate cazurile confirmate marți sunt in Capitala, la persoane care au avut contact cu barbatul de 60 de ani internat la spitalul Dimitrie Gerota (pacientul 17), sau care au calatorit in Israel,

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…