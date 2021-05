Stiri pe aceeasi tema

- Joe și Jill Biden au caștigat cu puțin peste 600.000 de dolari in 2020, potrivit unei declarații de impozit pe care au facut-o publica, reluand o tradiție intrerupta de fostul președinte, Donald Trump, informeaza News.ro, care citeaza AFP. Incepand cu mandatul lui Richard Nixon (1969-1974), președinții…

- Președintele SUA, Joe Biden a cerut statelor sa puna la dispoziția tuturor adulților vaccinul impotriva COVID-19 pana la 1 mai și a spus ca spera ca țara va putea reveni la o forma de viața normala pana la 4 iulie. „Daca ne facem partea, daca facem acest lucru impreuna, pana pe 4 iulie exista șanse…

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat impotriva Covid-19 in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru. Un consilier al fostului președinte american a declarat, luni, pentru CNN , ca nu se știe cu exactitate ce vaccin au primit cei doi. Deși inițial, potrivit…

- Emma Coronel Aispuro, soția celebrului traficant mexican Joaquin Guzman, zis „El Chapo”, a fost arestata, luni, pe aeroportul internațional Dulles din Washington sub acuzațiile legate de presupusa sa implicare in traficul internațional de droguri, a anunțat Departamentul de Justiție, potrivit Eu.usatoday.…

- Peste o jumatate de milion de persoane au murit din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit datelor raportate luni, 22 februarie, de universitatea americana Johns Hopkins, scrie agenția France Presse, citata de Agerpres. Potrivit Blick, numarul victimelor este mai mare decat…

- A fost nevoita sa paraseasca Washington DC dupa ce sotul sau, Donald Trump, a fost infrant de Joe Biden la alegerile din 2020. Acum, fosta Prima Doamna, Melania Trump, isi petrece timpul la resedinta Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, si e furioasa pe succesoarea ei, Jill Biden.