Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a reușit sa recupereze mita in valoare de un milion de euro primita de fostul președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu. Potrivit G4Media, Agenția nu a avut insa la fel de mult noroc și in cazul lui Sorin Oprescu sau Relu Fenechiu.

- Membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructura a Camerei Deputaților, parlamentarul social-democrat de Prahova Rodica Paraschiv a prezentat, ieri, o sinteza a situației in care se afla, in acest moment, proiectul autostrazii A7, care pornește chiar de pe raza județului Prahova, din zona localitații…

- CFR Calatori ar putea majora pretul la bilete, din 2023, daca inflatia va creste foarte mult si in functie de subventia pe care compania o va primi in bugetul viitor, informeaza AGERPRES . „In legislatie se spune ca majorarea preturilor este impusa de rata de inflatie. Dupa cum vedeti, rata de inflatie,…

- Producatorul de vin Purcari Wineries PLC a semnat contractul de achizitie a pachetului majoritar de 76% din actiunile Cramei Angel’s Estate din Bulgaria, langa Stara Zagora. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fostul lider liberal Bogdan Olteanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor si fost viceguvernator al BNR, condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare in dosarul numirii lui Liviu Mihaiu guvernator al Administratiei Deltei Dunarii, va fi eliberat din penitenciar, dupa o decizie definitiva a Curtii…

- Curtea de Apel București a decis joi sa-i suspende executarea sentinței de 5 ani primita de Bogdan Olteanu in 2020 in baza deciziei Curții Constituției privind prescripția pedepselor, relateaza EuropaFM . Decizia este definitiva, astfel incat fostul viceguvernator BNR și președinte al Camerei Deputaților…

- Guvernul bulgar ar fi incercat, in luna mai, sa trimita in Ucraina, prin intermediul Romaniei, muniție veche, retrasa, fabricata in Belarus in perioada sovietica, dar Kievul a fost nemulțumit de starea avansata de degradare a armamentului și l-a trimis inapoi, arata o ancheta realizata de publicația…

- Dragarea Dunarii in zona Insulei Belene Autoritatile române vor sprijini partea bulgara pentru dragarea Dunarii în zona Insulei Belene, în aval de Turnu Magurele, unde traficul comercial este oprit din cauza nivelului scazut al fluviului, care nu poate permite o circulatie…