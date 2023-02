Căștile Albe anunță oprirea operațiunilor de salvare din Siria. Niciun om nu a mai fost găsit în viață, de joi Caștile Albe, grupul de salvatori care a acționat in Siria dupa cutremur, a anunțat, sambata, incheierea operatiunilor de cautare a supravietuitorilor in zonele din nord-vestul Siriei aflate sub controlul opozitiei si care au fost grav afectate de cutremurele de luni. Decizia a fost luata dupa ce, incepand de joi, salvatorii nu au mai reusit sa gaseasca persoane in viata printre daramaturi, relateaza EFE. Salvatorii din Siria au informat ca „operatiunile de cautare si salvare sunt considerate a fi incheiate” si a amintit ca echipele sale „au lucrat fara oprire timp de 108 ore in peste 40 de orase,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

