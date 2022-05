Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca se observa disparitati in functie de pozitia companiilor in lantul de aprovizionare sau locatia geografica, cele 13 sectoare analizate de Coface vor continua sa fie afectate de razboiul din Ucraina, direct sau indirect, pe termen mediu si lung.

- Coface a revizuit in sus estimarea costului asupra economiei mondiale la aproximativ un punct procentual in 2022. Consecințele conflictului se vor resimți mai ales incepand cu a doua jumatate a anului și vor continua sa se manifeste chiar și dupa 2023, arata compania de consultanța. La mai bine de…

- Exporturile Germaniei catre Federatia Rusa au scazut cu peste 62% in luna martie din cauza sancțiunilor economice impuse de UE. Insa importurile din Rusia s-au diminuat doar cu 2,4%, scrie Financial Times

- Este de așteptat ca economia ucraineana sa scada cu 40% in 2022, ca urmare a invaziei rusești și a distrugerilor provocate in toate ramurile economice, a anunțat ministrul economiei ucrainean, intr-un comunicat emis sambata.Oficialii ucraineni spun ca cel mai mult au avut de suferit domeniile economice…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa profite de summitul virtual organizat vineri la Bruxelles pentru a trimite un mesaj puternic Chinei potrivit caruia a ajuta Rusia in Ucraina nu este in interesul economic al Beijingului, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

- Previziunile economice ale CE pentru anul 2022 estimeaza ca, in urma unei expansiuni semnificative de 5,3% in 2021, economia UE va crește cu 4,0% in 2022 și cu 2,8% in 2023. In privința Romaniei, se estimeaza ca, in 2022, creșterea economica va fi de 4,2%, respectiv 4,5% in anul 2023. De asemenea, in…

- Europenii se lupta cu prețuri din ce in ce mai mari. Pe fondul razboiului din Ucraina, in unele țari, se inregistreaza perturbari in aprovizionarea cu alimente, iar prețul carburanților crește continuu.

- Razboiul inceput de Rusia in Ucraina va avea implicații economice. Cel mai important efect ține de prețurile la energie și alimente. Conform unui raport al agenției de rating S&P, securitatea energetica ramane „calcaiul lui Ahile” al economiei europene, avand in vedere dependența puternica de importurile…