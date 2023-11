Câștigătorii Premiilor TV Mania 2023. Ce emisiuni și vedete au fost aplaudate și ce mare prezentator al Pro TV nu s-a ”calificat” Aseara a avut loc gala premiilor TV Mania 2023. Crema vedetelor de televiziune s-a strans la fastuoasa ceremonie gazduita de un cunoscut hotel pentru a afla care sunt prezentatorii și emisiunile care s-au bucurat de succes pe anul in curs in accepțiunea urmaritorilor ghidului tv care a aniversat un sfert de secol. Premiile, care au fost inmanate de actorul Marius Florea Vizante, au ajuns la principalele trei posturi de televiziune, Pro TV, Antena 1 și Kanal D. Printre absenții de pe lista caștigatorilor s-a numarat și vedeta show-urilor daily ale Pro TV, Catalin Maruța. Lista caștigatorilor premiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

