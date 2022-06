Stiri pe aceeasi tema

- Pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman va invita vineri, 27 mai, de la ora 19.00, in sala Simfonia a Filarmonicii Pitești, la un recital cameral „Mai in gluma, mai in serios”. In program: Alice Gomez – Mambo africano, Leroy Anderson – Ceasul sincopat și Balet cu șmirglu, P. I. Ceaikovski…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca 100.000 de elevi de scoala primara, gimnaziala si liceu – cu exceptia celor din anii terminali -, din 329 de unitati de invatamant din toata tara vor intra in programul-pilot in cadrul caruia va fi aplicata testarea standardizata. In fiecare judet…

- Zborurile pe Aeroportul din Oradea se vor relua de duminica, prima aeronava fiind programata sa aterizeze la ora 23:20, un zbor București – Oradea, al companiei Tarom, anunța Consiliul Județean Bihor.

- Intr-un anunț publicat pe pagina sa de Facebook, actualul ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat ca tocmai a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate destinat drumului de mare viteza care leaga București de Alexandria. Perioada studiului va dura 14 luni, iar…

- Ministerul Sanatatii va avea angajati noi, directii noi si o structura, tot noua, pentru implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. Sunt decizii luate astazi de Guvern, care a permis si Directiilor de Sanatate Publica si Ambulantei sa pastreze personalul adus temporar in…

- Cum ar fi sa iti scrii e-mailurile de la terasa unei case frumoase, la doar cateva minute de plaja? Ori dintr-un hamac, intr-o zona de munte, cu aer rece si proaspat? Creativitatea cunoaste noi stimuli cand activitatea si locul din care muncesti te inspira. La mindit.io mizam pe bunastarea angajatilor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a emis ordinul privind acordarea voucherelor de vacanta. Astfel, angajatii din invatamantul de stat primesc tichete de vacanța in valoare de 1.450 de lei pentru anul 2022, potrivit romaniatv.net „Voucherele de vacanța aferente anului 2022 se emit doar pe suport electronic…

- Din 27 martie, compania Tarom reia zborurile din Chișinau. Informația a fost confirmata pe pagina de Facebook a transportatorului. Avioanele Tarom vor zbura din Chișinau spre București și in sens opus. Prețul biletelor incepe de la E91. Amintim ca, din 21 martie, Moldova a deschis o porțiune a spațiului…