Castelul Peleș și Pelișorul vor putea fi vizitate și în ultima zi din acest an! N. D. Avand in vedere ca, la sfarșit de an, castelele Peleș și Pelișor reprezinta un punct de atracție pentru turiștii care vin la Sinaia, s-a anunțat și perioada in care acestea pot fi vizitate pe perioada Sarbatorilor de Iarna. Astfel, astazi, Muzeul Național Peleș este deschis in intervalul orar 9:15 – 13:15 (ultima intrare). De asemenea, tot astazi, ultima intrare pentru turul opțional (parter + etaj) se va face la ora 12:45, casa de bilete urmand sa se inchida la ora 13:10. Pe 25 decembrie, in ziua de Craciun, este inchis, dar in urmatoarele doua zile castelul este deschis vizitatorilor.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

