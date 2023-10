Stiri pe aceeasi tema

- N. D. Dupa ce, la inceputul acestei saptamani, a fost la Sinaia și a vizitat și unele dintre cele mai importante puncte de atracție de pe Valea Prahovei, Castelul Peleș și Castelul Pelișor, ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat ca pentru aceste obiective de patrimoniu vor fi realizate investiții…

- Castelul Peles are nevoie de solidaritate, de forte care sa se uneasca pentru a conserva patrimoniul unic al Romaniei, a fost mesajul participantilor la conferinta „Patrimoniul cultural, natural si construit la 150 de ani de la proiectarea Castelului Peles” care a avut loc, miercuri, la Biblioteca…

- Lucrarile la podul acoperit in stil tirolez facut pe vremea Imperiului Habsburgic la Coșbuc se aproprie cu pași repezi de final. Ioan Pavelea, primarul comunei, spune ca in maxim 2 saptamani localnicii și nu numai se vor putea bucura de investiție. Celebrul pod de lemn din Coșbuc a intrat in șantier…

- Dupa opt ani de pauza, se va canta din nou la orga Castelului Peleș, unul dintre instrumentele muzicale cele mai valoroase din colecția Muzeului Național Peleș. La aceasta orga a cantat și Regina Elisabeta.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a virat suma de 95.948.404,13 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 86 de obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Facturile au fost depuse de autoritatile publice locale din 31 de…

- Vila Șipot, cunoscuta și sub numele de „Casa Arhitecților”, parte a Domeniului Regal Peleș și locul unde a luat naștere proiectul Castelului Peleș din Sinaia, progreseaza semnificativ in ceea ce privește lucrarile de renovare și consolidare demarate la jumatatea anului trecut.

