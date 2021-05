Casta, companie fondată de Călin Fusu, preia Magazinul de Case Platforma imobiliara Casta, parte din grupul Neogen, controlat de omul de afaceri Calin Fusu, preia site-ul de anunțuri imobiliare gratuite Magazinul de Case, ca parte a strategiei de dezvoltare pe plan local. Astfel, Casta se extinde in București și intra in 5 noi orașe din țara – Cluj Napoca, Timișoara, Brașov, Iași și Arad. Prin integrarea cu Magazinul de Case, Casta iși extinde portofoliul cu scopul de a oferi tot mai multe soluții accesibile și convenabile atat celor care vor sa vanda sau sa cumpere un apartament, cat și profesioniștilor din domeniul imobiliarelor. Astfel, Casta completeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

