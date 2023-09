Case scoase la vânzare cu 1 euro pe o faimoasă insulă din Mediterană. Singura condiție pusă de autorități Cine viseaza la dolce vita are ocazia vietii. Primaria unei localitati din Sardinia ofera case cu un euro. Autoritatile vor sa repopuleze zona. Dau locuinte la pret simbolic, dar trebuie sa te muti acolo si sa renovezi casa. Oferta se adreseaza mai ales nomazilor digitali, care au nevoie doar de un computer si o conexiune la internat ca sa lucreze. Primul cumparator este un designer american, dar pe lista sunt peste o mie de amatori din toata lumea. Cu totii sunt atrasi de aerul curat al insulei, de soare, peisaje frumoase, mancarea si vinul excelent din Sardinia. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

