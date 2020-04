Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ucise prin injunghiere, sambata, intr-un incident produs in sud-estul Frantei, presupusul autor al atacului fiind retinut, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate, potrivit Mediafax.Un individ inarmat cu un cutit a ucis doua persoane, sambata dupa-amiaza,…

- Vila din din Targu Mures a familiei nobiliare Potoczky, estimata la peste 2 milioane de euro, este scoasa la vanzare prin Artmark Historical Estate.Vila cu 21 de camere si 9 bai a fost finalizata in 1912 si dispune de un teren de 1.200 de metri patrati, potrivit News.ro. Citește și:…

- Kobe Bryant, Tim Duncan si Kevin Garnett vor fi inclusi in Hall of Fame-ul baschetului la sfarsitul lunii august, anunta presa americana.Si antrenorul Rudy Tomjanovich, care a condus Houston Rockets la doua titluri in anii '90, va fi inclus de asemenea in Hall of Fame, potrivit News.ro.…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, propune inchiderea temporara a parcurilor pentru a evita raspandirea COVID-19 in Capitala, dupa ce mai mulți romanii au ieșit in parc și la gratare in plina epidemie de coronavirus.„Dragii mei, Aceasta nu este izolare! Aceasta nu…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, solicita masuri mai ferme pentru protecția bucureștenilor. Ea susține ca toti cei veniți din țara sau strainatate, romani sau straini, trebuie sa fie introduși obligatoriu in carantina sau transportați de urgența in județele din care provin.”Am spus și…

- Primarul General a prezentat pe pagina s-a de Facebook situația existența in Capitala dupa teribila noapte a codului roșu. O noapte alba pentru instituțiile de urgența care au raspuns apelurilor venite de la bucureșteni."Am convocat in aceasta dimineața Comandamentul de iarna la Primaria Capitalei,…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a aratat indignat de declarația ministrului muncii Violeta Alexandru care i-a facut pe romani leneși, pentru a justifica intenția Guvernului de a mari varsta de pensionare. Gabriela Firea a mai precizat in direct la RomaniaTV ca ministrul Muncii lasa falsa impresie…