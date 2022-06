Stiri pe aceeasi tema

- Palatul lui Uzatu a fost violat. Un individ suspect, membru de sama in Guvernoiu dodolot, a sarit parleazul la miliardarul din judet. Vecinii s-au alertat, paparazzi l-au pozat, iar, de emotie, individul a facut un salt mai brusc si si-a rupt pantalonii in fund. Atunci si-au dat vecinii seama ca necunoscutul…

- La Vaslui, in imparatia lui Uzatu, digitalizarea se face ca la carte, cu … biti. Nu e gluma, Uzatu l-a uns mare sef la noua struto -camila digitalizata, taman pe unul de-i spune Biti au Bitu. Un nume predestinat, fiindca pentru cine nu stie, bit-ul este tocmai unitatea de masura pentru informatia pe…

- Catalin Cazacu se lasa greu dus la altar! Motociclistul este indragostit pana peste urechi de frumoasa Ramona Olaru, dar nu prea ar face pasul cel mare! Intre timp, Ramona ii tot bate apropouri ca așteapat inelul de logodna. L-a și gasit, dar Cazacu o fierbe la foc mic. Motociclistul și-ar dori, mai…

- De cand Boul Ros si-a luat ziaristi contopisti in subordine, in sedintele cu public o da in rasoale, rau de tot. La ultima infatisare, fostul purtator de vorbe, urcat acum in postura de sef al cultelor, culturii si sportului, a incercat o manevra, ca la Braila. A vrut sa mai lipeasca de un grup de […]…

- Edi Gluga a vrut sa testeze pe propria piele daca poate fi precum Floriol. Si-a tras freza pe spate, specifica unui paparazzi, si s-a apucat de facut poze la un eveniment public. Apoi, neinspirat, a interpretat un instantaneu, in stilul marelui ziarist Floriol si a pus concluziile pe FB. Ce a iesit,…

- Primarul Gibilan vrea sa fie boanghina! Acu’ sa nu cumva sa intelegeti ca acesta vrea sa isi renege obarsiile stramosesti, ci pur si simplu vrea sa se inscrie in… UDMR. Asa s-a destainuit acesta liberalilor adunati in fata Primariei ca sa admire lalelele. Motivul nu il stim, dar probabil ii place cum…

- In casa lui Penes Curcanu, pe unde Uzatu isi face veacul de ceva vreme, s-a proclamat conducerea bicefala. Pentru nestiutori, conducerea aceasta inseamna ca balaurului rosu i-a mai crescut inca un cap, pe langa cel vechi. Sa nu care cumva sa credeti ca batranul a avut o erectie. Nici vorba! Capul cu…

- Solomon Adrian – deputat PSD Ati fost foarte activ la Ziua dezrobirii romilor din Romania. V-ati fotografiat cu etnicii, v-ați pupat cu ei, ba chiar ati incercat si niste ceaune de-ale lor. Le-ati dat de pamant sa le aratati celor din jur ca nu se sparg. Intr-un cuvant, v-ati simtit ca acasa, in sanul…