Căruţa tunată din Bărăgan are claxon, lumini de semnalizare şi radio VIDEO Are 70 de ani si locuieste in Padina, județul Buzau, comuna de la granita cu Ialomita, unde caii sunt nelipsiti din gospodarii. Nea Nicu Taru este proprietarul celei mai luxoase carute din judetul Buzau și se lauda ca atelajul pe care il conduce se incadreaza la ”full option”. AUR le cere iertare romanilor: Daca ne mai pierdem calmul uneori, va rugam sa ne iertați Caruta lui nea` Taru are stopuri, lumini de semnalizare, claxon si aparat de radio, toate alimentate de la un acumulator auto. Scaunele sunt si ele confortabile, exact ca intr-un microbuz, de unde au si fost luate. ”Toata lumea ramane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

