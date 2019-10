Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea temporara, pe o perioada de pana la 6 luni, a doua magazine din reteaua Carrefour, informeaza Agerpres. ANPC a gasit produse expirate, pește stricat, mancare gatita pastrata in condiții necorespunzatoare și alte nereguli. Cele doua magazine…

- Sute de kilograme de produse alimentare retrase de la vanzare și amenzi de peste 300.000 de lei sunt rezultatele unui control desfașurat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, la 14 magazine Carrefour din țara. Inspectorii ANPC au verificat 14 magazine Carrefour, la care au fost constatate…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au inchis, temporar, restaurantele La Cocosatu si La Gil, in urma neregulilor constatate in cadrul controalelor desfasurate miercuri, informeaza Autoritatea...

- Inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au efectuat duminica dimineata o actiune de control in hala veche a Pietei Obor din Capitala cu scopul de a verifica modul in care comerciantii tin si vand produsele. Acestia au descoperit mai multe nereguli care pun in pericol…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au sanctionat cu 55.000 de lei doua magazine Mega Image din localitatea Corbeanca, judetul Ilfov, pentru nereguli pe partea de etichetare si depozitare, iar 172 de kilograme de produse alimentare au fost oprite de la comercializare,…