Carpații Meridionali, pe lista obiectivelor turistice ale anului 2020 potrivit The New York Times The New York Times a publicat o lista cu 52 de locuri caretrebuie vizitate in 2020, iar Carpații Meridionali sunt printre acestea. Vorbind despre munții din Romania, jurnaliștii americani iinumesc Alpii Transilvaniei și scriu ca turiștii care doresc sa ”experimenta obucata de salbaticie reala, fara a fi nevoie sa mearga pana la capatul pamantului”nu trebuie decat sa viziteze Transilvania. ”Dintre toate padurile virgine vechi din Europa, 65 la suta se afla acolo”, scrie NY Times adaugand ca aceste paduri ”adapostesc urși, lupi și o serie incredibila de exemplare de flora și fauna”.”O vizita la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

