Stiri pe aceeasi tema

- Bolovanul de 50 de kilograme care a distrus acoperișul unei familii din municipiul Hunedoara, marți, este de fapt o bucata de zgura care a zburat un kilometru in aer, in urma unei detonari controlate, noteaza publicația Alba24 . O alta piatra a aterizat, tot marți, in curtea unui alt hunedorean. Astfel,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reactionat la incercarea Rusiei de a cenzura interviul sau acordat unor jurnalisti rusi independenti, afirmand ca Moscova este „ingrozita" de presa „care poate spune adevarul”, relateaza CNN.

- Cum pastrezi alimentele proaspete mai mult timp? Este o intrebare pe care și-o pune fiecare persoana care este nevoita sa arunce constant alimente care se strica. Frigiderul și modul in care il folosești ar putea fi principalul aliat sau inamic. Dar este vorba de mult mai mult decat de simpla reglare…

- Medicul militar Valeriu Ghorghița avertizeaza ca sistemul medical poate intra in colaps din cauza numarului mare de infectari cu noua tulpina Omicron. De asemenea, sistemul medical risca sa intre in colaps din cauza numarului mare de infectari cu Covid-19. Sunt peste 150 de focare in spitalele din Romania,…

- Printre alimentele pe care nu trebuie sa le congelati se afla rosiile, legumele bogate in apa, avocado si mierea. Trebuie sa stiti ca prin congelarea rosiilor, acestea iși vor pierde textura, mineralele și gustul.De asemenea, legumele bogate in apa cum sunt castravetii, salata verde si ridichiile nu…

- Asociatia Forta Fermierilor trage un semnal de alarma cu privire la impactul pe care cresterile imense de tarife, operate de distribuitorii de gaze naturale si de energie electrica, le au asupra sectorului agroalimentar din Romania. Producatorii de carne de porc si pasare din productia interna spun…

- Consumatorii trebuie sa fie constienti de riscurile la care sunt supusi atunci cand achizitioneaza carne tocata. Producatorii folosesc numerosi aditivi, precum amidon si colagen, pentru a schimba culoarea si mirosul carnii si pentru a o face mai atractiva pentru cumparatori.Exista cateva modalitati…

- Carnea din producția interna va lipsi din magazine, din cauza creșterilor de prețuri la energie. Romanii ar putea sa nu mai gaseasca in magazine carne de porc și pasare din producția interna...