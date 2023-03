Carnea de porc, pe cale de dispariţie? Fermierii, nemulţumiţi de subvenţia modestă creşterea animalelor Mulți fermieri romani sunt nevoiți sa renunțe la creșterea porcilor din cauza focarelor de pesta porcina. O alta problema este si ca intretinerea porcilor a devenit destul de scumpa. Se pare ca subventia de 1.200 de lei din partea statului nu mai reprezinta un ajutor insemnat. Se sustin rasele Bazna și Mangalița Programul de susținere […] The post Carnea de porc, pe cale de disparitie? Fermierii, nemultumiti de subventia modesta cresterea animalelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

