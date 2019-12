Carnea de porc, mai scumpă cu 15-20% de Sărbători Carnea de porc este cu 15-20% mai scumpa anul acesta de Sarbatori, ca urmare a faptului ca pe piata europeana exista un deficit major de carne, iar moneda nationala s-a depreciat in ultima perioada, a declarat Dana Tanase, director executiv al Asociatiei Romane a Carnii, prezenta la o conferinta de profil. „Ne confruntam cu o criza a carnii de porc. Pesta porcina a devastat China si Asia, astfel ca UE exporta masiv in aceasta regiune. Acest lucru a facut ca, de la inceputul anului, pretul carnii de porc in Europa sa creasca cu 30%”, a precizat Tanase. La aceasta se adauga si deprecierea leului… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

