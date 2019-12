Stiri pe aceeasi tema

- Carnatii de casa sunt nelipsiti de pe masa de Craciun pentru care muncesc cu truda gospodinele din judetul Maramures. Inainte de sarbatorile de iarna, in fiecare gospodarie se taie porcul, pentru ca preparatele care se pregatesc sa fie proaspete pentru cand familia se aduna la masa.

- Cea mai buna informatie in prag de Craciun vine de la nutritionisti, care sustin ca mancarurile traditionale stimuleaza imunitatea organismului, astfel ca cei care consuma lebar, toba, carnati si alte astfel de preparate sunt mai putin predispusi la raceli si gripe. Atentie, insa, toate acestea trebuie…

- Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale piese de iarna și nu numai. Va „ninge cu flori de lumina” la Timișoara. Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale…

- Se pare ca iarna si-a intrat in drepturi! Este frumos sa vedem ca unii soferii au intrat in spiritul anotimpului si si-au decorat masina cu coarne de reni sau alte decoratiuni de Craciun, insa pentru politisti este un moment prielnic sa le reaminteasca ca este absolut necesar sa-si echipeze masinile…

- Targurile de Craciun sunt frecventate de mii de persoane in fiecare zi, insa oamenii care ajung acolo ar trebui sa fie foarte atenți, intrucat unii dintre comercianți vand la suprapreț produse cumparate din supermarket și susțin ca sunt BIO, facute chiar de ei.

- Masa traditionala de Craciun e de multe ori o pacaleala! O spun chiar patronatele din industria alimentara, care avertizeaza: in targurile de sezon, exista comercianti care vand la suprapret mezeluri cumparate din supermarket, desi spun ca le-au facut chiar ei.

- Specialiștii au atras atenția pericolelor la care se expun daca achiziționeaza jucarii din locuri „neautorizate”. Ce aspecte ar trebui sa ia in calcul cumparatorii jucariilor de Craciun: – cumparați doar din magazine sau raioane specializate, unde se elibereaza documente…

- Romanii se intorc cu placere in aprozarele de stat. In Bucuresti, peste 300 de oameni trec in fiecare zi pragul magazinului Casa Unirea. Oamenii cumpara in special preparate traditionale, toba sau caltabos. Producatorii de branza din Sibiu au insa competitie puternica, taranii din piete. Principalii…