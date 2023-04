Stiri pe aceeasi tema

- Accident șocant a avut loc in Vatra Dornei, județul Suceava! O angajata a Armatei, din cadrul unitații militare din Prundu Bargaului, a lovit un biciclist și a fugit de la locul faptei. Este vorba de o tanara de 31 de ani, cadru militar care a adormit la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice și…

- Top Line și campionii la canotaj au oferit cadouri și ganduri de incurajare copiilor bolnavi de cancer de la Marie Curie Elisabeta Lipa, Diana Baicu, director Top Line, Cristina Bombeanu, Marketing Director Top Line, canotorii Ciprian Tudosa, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Ionuț Prundeanu, Iuliana Buhuș,…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat, joi, la sediul Ministerului Sportului, unde avea loc un miting al Sindicatului National Sport si Tineret (SNST), ca regreta disputele din interiorul sportului romanesc, calea dialogului fiind cea care ar avea rezultate in solutionarea…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat, miercuri, ca nu ii place sa se lamenteze in ceea ce priveste finantarea mica primita de la Ministerul Sportului si va cauta solutii pentru a mari bugetul, dar a subliniat ca nu inseamna ca ministrul Sportului, Eduard Novak, "a scapat…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat, pentru AGERPRES, ca bugetul alocat de la Ministerul Sportului este insuficient pentru anul preolimpic si ca sportivii romani sunt obligati sa se lupte cu adversari care beneficiaza de sume de 30 de ori mai mari. Fii la curent…

- Elisabeta Lipa, 58 de ani, a rememorat momentele copilariei intr-un sat din nordul Moldovei, „Uța” fiind „baiatul” tatei la diverse munci pe langa casa. Elisabeta Lipa, președinta Federației Romane de Canotaj, este a doua cel mai medaliata sportiva olimpica a Romaniei, cu 8 prezențe pe podium, cinci…