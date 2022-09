Stiri pe aceeasi tema

- Prima editia a Beer Fest Lugoj, va perturba traficul rutier in una dintre cele mai aglomerate zone ale orasului. Incepand de miercuri si pana pe 20.09.2022, circulatia rutiera in zona centrala a municipiului Lugoj se va inchide, a anuntat administratia locala. Strazile vor fi inchise dupa cum urmeaza:…

- Avram Popa, omul la care se pot cantari cei care traverseaza Piața Victoriei din Timișoara, se confrunta cu mari probleme.Batranul a povestit ca a fost batut de vecinii care ii vor locuința.

- Peste o suta de tineri studenți, membri ai Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești – ANOSR, au marșaluit vineri pe strazile din zona centrala a Timișoarei, dar și in Piața Victoriei. Ei protesteaza impotriva noii Legi a Educației, care se afla in acest moment in dezbatere. Tinerii au demonstrat…

- RESITA – Dupa concertul de joi seara, pe timisoreanul Mimo Obradov il bate gandul sa se mute la Resita. Nu stim daca vorbeste serios sau nu, insa impresiile sale ne dau tuturor motive sa fim mandri de capitala Banatului de Munte! Pe drumul de intoarcere, a cautat sa-si adune impresiile intr-un singur…

- Inca nu ai plecat in concediu, dar iți dorești sa petreci un weekend memorabil cu cei dragi ție? La Iulius Town ai parte de experiențe estivale, chiar in inima Timișoarei: trei seri de film, in aer liber, sub cerul instelat și „excursii spațiale” in cadrul Planetariului. Atelierul creativ al Biancai…

- Activitate intensa a polițiștilor de frontiera, in weekend, in Timiș. Oamenii legii au interceptat un transport de migranți, iar in Timișoara au prins zeci de transfugi, majoritatea solicitanți de azil, care nu iși justificau prezența in zona. Au fost deschise dosare penale, iar un roman este cercetat…

- Amenzi pentru firme, dar și pentru persoane fizice, la Timișoara. Polițiștii locali au continuat verificarile pentru depistarea celor care dau muzica tare și deranjeaza liniștea publica in oraș. Numai in weekend au dat trei amenzi, iar de la inceputul anului 133, in valoare totala de aproape 100.000…

- A zecea ediție a Festivalului JAZZTM (transformat in JAZZx) va avea loc in perioada 1-3 iulie la Timișoara. In cele trei zile sunt așteptați artiști renumiți din intreaga lume. Intrarea este libera.