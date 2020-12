Care sunt zborurile de pe Aeroportul Transilvania

Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air reduce la jumatate prețurile pentru calatoriile de sarbatori, pentru zboruri selectate Operatorul aerian Wizz Aira anunțat, marți, reduceri de 50% pentru zboruri selectate, pentru calatorii efectuate pana pe 15 ianuarie 2021. Potrivit unui comunicat al companiei, promoția se aplică…

- Din data de 11 decembrie 2020 (vineri ) se vor relua cursele aeriene din Targu Mureș spre Londra. Compania Wizz Air va opera doua curse pe saptamana pe ruta Targu Mureș (Aeroportul Transilvania)- Londra (Aeroportul Luton) in zilele luni și vineri, se precizeaza intr-un comunicat emis de Aeroportul Transilvania.…

- Duminica dimineața, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, impreuna polițiști de investigare a criminalitații economice, polițiști locali și jandarmi, au desfașurat o acțiune punctuala, in zonele aglomerate, piețele agroalimentare, targuri, dar și in mijloacele de transport in comun,…

- Reprezentanții SC Administrator Imobile și Piețe SRL au anunțat scoaterea la licitație publica cu strigare, in vederea inchirierii, a urmatoarelor spații comerciale din piețele publice: spatiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, chioșc modernizat nr. 1, in suprafata de 13,40 mp; spatiu…

- Adunarea Delegaților UDMR Mureș a decis luni, 5 octombrie, prin vot secret, cu ocazia unei ședințe gazduita de Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, ordinea candidaților din Mureș pe lista "Lalelei" la Camera Deputaților, respectiv. la Senat, la alegerile parlamentare care vor avea loc in…

- Aleșii județeni au aprobat miercuri, 30 septembrie, intr-o ședința ordinara de lucru, documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania" Targu Mureș, conform Scenariului tehnico-economic 1 din Studiul de fezabilitate,…

- Mulți, tot mai mulți foști membri și simpatizanți ai USR-Plus au anunțat public ca voteaza cu POL. Acesta e doar efectul faptului ca in Mureș și Targu Mureș USR-Plus a eșuat, cel puțin pentru moment. Unii spun ca din pricina conducerii, alții dau vina pe altceva, a scris consilierul local Radu Balaș.…

- Compania AQUASERV anunta consumatorii ca, pentru remedierea unor avarii aparute pe reteaua de distributie, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 18.09.2020 intre orele 08:00 – 15:00 (estimare), in urmatoarele zone: •Targu Mureș – str. Cutezanței nr.22-60 și 11-85, Ramurele, Arcului, Gloriei,…