Care sunt locurile din București cu WiFI gratuit WiFI-ul a devenit o necesitate, așa ca din ce in ce mai multe locații il ofera clienților. Oricine poate sta pe laptop sau pe telefon folosind WiFI-ul gratuit din aceste locuri. Sa aflam deci care sunt locurile din București cu WiFI gratuit și unde puteți merge pentru a savura o cafea sau pentru a lua masa și pentru a lucra in același timp. Stațiile de metrou sunt dotate cu WiFi, insa nu toate. Statiile in care exista semnal pentru internetul mobil de la RCS&RDS sunt: Basarab 1 si 2, Constantin Brancoveanu, Dristor 1 si 2, Eroii Revolutiei, Eroilor, Gara de Nord 1 si 2, Grozavesti, Izvor, Lujerului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

