Stiri pe aceeasi tema

- In contextul creșterii numarului de salariați testați pozitiv cu noul tip de Coronavirus Sars Cov-2 ( COVID-19), conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala dispune ca incepand cu data de 13.07.2020, prezența personalului la locul de munca in cadrul structurilor Agenției sa fie asigurata…

- Valentin Tataru, economist ING Bank Romania, estimeaza o scadere economica de 5,5% in acest an pentru Romania, dar se asteapta totodata si la o crestere a inclinatiei spre economisire din partea consumatorilor, informeaza News.ro.Citește și: EXCLUSIV Mare atenție! Se propaga un imens fake-news:…

- Explozie de cazuri de imbolnavire cu CoVid-19, in Bistrița-Nasaud! Daca in ultimele zile nu au fost mai mult de 3-4 cazuri de infectare cu SARS COV-2, in ultimele 24 de ore au fost depistați pozitiv nu mai puțin de 13 bistrițeni. in același interval, o persoana a decedat și numai una s-a vindecat. Totodata,…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca, potrivit raportarii oficiale a Institutului National de Sanatatate Publica, intre cinci pacienti cu COVID-19 au murit, in trei judete. Bilantul epidemiei de coronavirus ajunge in Romania la 1188 de decese.Deces 1189 Femeie, 36 ani, județ…

- Bilanțul cazurilor de infectare cu COVID-19 in Romania Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Evoluția pandemiei de COVID-19 este aproape constanta la noi în țara. Numarul de îmbolnaviri noi s-a menținut sub 200 pe zi în ultimele 5 zile, iar numarul deceselor a scazut ușor.…

- Urmarile pandemiei: recesiune, șomaj, un alt focar pandemic și masuri protecționiste, cele mai mari temeri la nivel global. Nemulțumirea sociala crește Impactul economic și nemulțumirea sociala vor crește in urmatoarele 18 luni, in situația in care liderii, organizațiile și decidenții nu vor coopera…

- WEF: Managerii de risc se asteapta la o recesiune globala prelungita, dupa pandemie. “Criza a devastat vieti si mijloace de trai” Managerii de risc se asteapta la o recesiune globala prelungita ca urmare a pandemiei de coronavirus, arata un studiu publicat de Forumul Economic Mondial (WEF),…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) informeaza ca Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului COVID – 19. De asemenea, Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe…