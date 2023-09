Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi turisti romani au ramas izolati cateva zile intr-o regiune din nordul Indiei in urma unor inundatii devastatoare. Ei au fost salvati abia ieri de echipajele de urgenta, alaturi de zeci de turisti straini. Tara este traversata in aceasta perioada de ploile musonice care au provocat numeroase…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, considera ca Marius Budai, ministru al Muncii și Florentin Pandele, primarul din Voluntari, nu trebuie sa iși dea demisia. Declarația Inalt Prea Sfințitului vine dupa ce mai mulți oameni au fost maltratați in mai multe azile și centre pentru oameni cu dizabilitați,…

- O casa din localitatea Baița, de langa Gherla, a fost spulberata de o explozie produsa duminica dimineața. La acest incident au intervenit pompierii de la Detașamentul Dej, care au raportat ca explozia nu a fost urmata de un incendiu. Din primele informații, doua persoane au reușit sa se autoevacueze…

- UPDATE: IMPRESIONANT… A inceput procesiunea pe strazile Hușului, prilejuita de sarbatoarea Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, numarul preoților a crescut simțitor, acum fiind 250. Daca luam in calcul ca in Eparhie sunt in jur de 300 de preoți, putem spune ca aproape toata suflarea bisericeasca este astazi…

- Autoritațile de la Chișinau nu au primit nicio solicitare de repatriere a trupului neinsuflețit al lui Rustam Așurov, barbatul din Tadjikistan care pe 30 iunie a impușcat mortal un polițist de frontiera și un angajat din securitatea aeroportuara. In aceste condiții, barbatul va fi inmormantat intr-un…

- Parinții l-au cautat timp de 7 ore, apoi au anunțat autoritațile. Baiatul de 6 ani a plecat la joaca cu un prieten la aproximativ 6 kilometri de casa, vineri la ora 12. O ora mai tarziu, mama sa a ieșit pe ulița ca sa-l cheme la masa, insa minorul era de negasit. Parinții au sunat la 112 abia la 7 ore…

- O tragedie fara margini a avut loc, ieri, in stația de metrou Aviatorilor, acolo unde un barbat a decis sa-și puna capat zilelor intr-o maniera extrem de violenta. Din pacate, identitatea victimei s-a aflat, acesta fiind un cunoscut preot, in varsta de 39 de ani. Care au fost motivele sinuciderii? Extragerea…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat ca, in legatura cu evenimentele recente din Federația Rusa, nimeni nu ar trebui sa fie facut erou, inclusiv el."Am spus, in orice caz, sa nu facem un erou din mine, nici din mine, nici din [președintele rus Vladimir] Putin, nici din [fondatorul…