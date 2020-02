Care sunt cele mai atractive idei de investitii, in 2020 Inceputul anului 2020 a fost deja foarte incarcat. Noul deceniu a inceput cu tensiuni majore intre SUA si Iran, situatie ce a avut consecinte ramificate asupra pietelor financiare, si nu numai.



Ulterior, coronavirusul a facut ravagii, s-a dat startul la perioada de tranzitie a Brexit-ului, Bitcoin a marcat un avans impresionant de 48% de la inceputul anului, iar Tesla a crescut cu 130%.



Pana la final de 2020, privim la evenimente precum alegerile prezidentiale din SUA, dar si la alte aspecte ce ar putea deveni generatoare majore de tensiuni in pietele financiare.

