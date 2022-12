Care sunt alimentele care ne balonează? Dupa ce am mancat, adesea nu ne mai cuprinde fusta sau nu reușim sa ne incheiem la pantaloni. Dupa un dejun copios, unele femei au senzația ca sunt insarcinate in trei luni. De fapt, este vorba despre balonare. Cauz? Unele alimente. Majoritatea alimentelor care produc balonare sunt și cele care produc gaze intestinale. Intestinul este destins, ceea ce provoaca senzația dezagreabila de abdomen umflat. Unele persoane sunt mai predispuse comparativ cu altele și aceasta depinde de microbiotul fiecarei persoane. A bea sau a manca in viteza favorizeaza absorbția de aer. A folosi paiului pentru lichide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De regula, alimentele cele mai gustoase sunt și cele care au cel mai negativ impact asupra sanatații noastre. Un astfel de exemplu este chiar painea alba proaspat scoasa din cuptor, la care mulți ne abținem cu greu. Iata de ce persoanele peste 40 de ani ar trebui sa o consume in cantitați moderate.

- Probleme cu lemnul pentru foc, la Roșia Montana: Cantitațile taiate nu ies la socoteala. Ce spune spune viceprimarul comunei Viceprimarul din Roșia Montana, Vasile Morariu, atrage atenția asupra unei cantitați de lemn taiata și marcata in plus in urma unei partide pentru lemne de foc necesare instituțiilor…

- Iata cateva legume si fructe care trebuie consumate cu tot cu coaja:1. KiwiCoaja, desi putin apetisanta, este bogata in antioxidanti si se crede ca are proprietati anticancerigene, antiinflamatoare si antialergice. Contine de 3 ori mai multi antioxidanti decat pulpa fructului, care ajuta inclusiv in…

- Ignama este un nume ambiguu pentru mai multe specii de plante aparținand genului Dioscorea din familia Dioscoreaceae, cultivate in toate regiunile tropicale ale globului pentru hrana tuberculilor lor bogați in amidon. Termenul desemneaza atat tuberculul propriu-zis, cat și buchetul de radacini.Ce sunt…

- A trecut mai bine de un an de cand testam Sony WF-1000XM4 , pe care le numeam la acea ora cele mai bune caști true wireless de pe piața. Evident, multe lucruri se schimba intr-un an, mai ales in lumea tech, iar concurența pentru producatorul japonez pe acest segment s-a intarit și mai mult – venind,…

- Cu siguranța te-ai confruntat și tu cu dilema asta, macar o data pana acum, atunci cand ai mers la supermarket și a trebuit sa cumperi paine. Deși lumea este tentata sa aleaga painea neagra, in defavoarea celei albe, iata care este sfatul specialiștilor. Ce recomanda medicii nutriționiști sa consumi.…

- Produsele alimentare care contin insecte vor incepe sa intre, usor-usor, si pe piata din Romania. Inca din primavara anului trecut, intr-o vreme in care, in Romania, nu se discuta atat de mult despre inlocuirea carnii cu insectele, studentii de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara…

- Daca pandemia nu mai sperie pe nimeni, un semn fiind și o scadere dramatica a cifrelor de afaceri ale principalilor actori de pe piața medicamentelor, se cauta noi motive pentru introducerea fricii in oase, ca nu cumva sa se bașice peste limita rabdarea celor ce voteaza, puși sa plateasca benzina de…