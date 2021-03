Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Socialistilor, Igor Dodon, a anuntat ca deputatii PSRM au inregistrat o sesizare la Curtea Constitutionala in care solicita ca decretul presedintelui Maia Sandu, din 27 ianuarie 2021, prin care Natalia Gavrilita a fost desemnata pentru prima oara la functia de prim-ministru, sa fie anulat, iar…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat ca Socialistii nu intentioneaza sa initieze procedura de demisia a presedintelui Maia Sandu, asa cum s-a speculat in ultima vreme in spatiul public, ca urmare a refuzului Maiei Sandu de a respecta hotararea CCM, care o obliga sa desemneze un candidat la functia de…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, ii cere presedintelui Maiei Sandu sa o desemneze, pana pe 9 martie, pe Mariana Durlesteanu la functia de prim-ministru si sa nu mai „uzurpeze puterea de stat”. Igor Dodon o acuza pe Maia Sandu ca duce tara in „haos” prin intentia de a nu desemna un candidat la functia de premier,…

- Liderul socialistilor Igor Dodon vine cu trei scenarii dupa decizia Inaltei Curti si declarațiile Maiei Sandu.Primul scenariu, mentionat de Dodon in cadrul unei emisiuni la televiziunea publica - Maia Sandu coboara pe pamant si executa decizia CC.

- CHIȘINAU, 24 feb - Sputnik. In cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, Corneliu Furculița a declarat ca desemnarea Marianei Durleșteanu a fost constituționala, așa ca PSRM va insista in continuare sa fie inaintata candidatura ei la funcția de premier. „Noi urmam in calitate de…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat ca decizia Curtii Constitutionale de a anula decretul Maiei Sandu, prin care Natalia Gavrilita a fost desemnata la functia de prim-ministru, era una absolut previzibila. Potrivit lui Dodon, aceasta decizie e „alarmanta, fiindca este dovada ca Republica Moldova este…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, a comentat decizia Curtii Constitutionale de a respinge cererea socialistilor privind suspendarea decretul presedintelui Maia Sandu, prin care Natalia Gavrilita a fost desemnata repetat la functia de prim-ministru.

- Liderul PSRM, Igor Dodon, a salutat vizita oficiala a Maiei Sandu la Paris, subliniind ca orice vizita in afara este buna pentru imaginea Republicii Moldova. Pe de alta parte, Igor Dodon a criticat-o pe Maia Sandu pentru faptul ca timp de o luna a petrecut 30% din timp in afara tarii, in loc sa se preocupe…