Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica Jr. a fost foarte discret de-a lungul anilor cand a venit vorba despre copiii lui. Baiatul a crescut mult, la fel și fiica pe care o are din casnicia cu Andreea Marin. Aceasta a atras atenția acum. Violeta e la fel de inainta precum fratele ei Radu Ștefan. E tatal a trei copii din relații…

- ​O companie din Statele Unite care vinde arme a atras un val de critici dupa ce a prezentat un pistol care arata ca o jucarie LEGO. In SUA este ilegala productia unor jucarii care sa semene foarte precis cu armele adevarate, insa legea nu interzice explicit producerea unor arme care sa semene cu jucariile.

- Beijingul si Washingtonul neaga informatiile precum ca seful contraspionajului chinez, Dong Jingwei, ar fi dezertat in Statele Unite. Zvonul este intretinut de site-uri conservatoare din Statele Unite, care sustin ca oficialul chinez ar fi fugit din tara in februarie, impreuna cu fiica sa, si ar fi…

- Un nou studiu ce urmeaza a fi publicat intr-un jurnal stiintific si scris de cercetatorii Angus Dalgleish (Marea Britanie) si Birger Sørensen (Norvegia) sustine ca exista dovezi potrivit carora Institutul de Virusologie din Wuhan a creat in laborator coronavirusul SARS-CoV-2 si apoi l-a manipulat prin…

- Oamenii de știința de la Universitatea Tufts au descoperit ca peste 80.000 de cazuri noi de cancer detectate in Statele Unite in fiecare an au legatura cu alimentația nesanatoasa. Factorii de risc includ o cantitate insuficienta de cereale integrale, fructe, legume și produse lactate, precum și o cantitate…

- O tanara fotografiata noaptea langa Școala de Muzica din Cluj-Napoca, in 1960, prezinta superbul Cluj de alta-data. Fotografia a fost realizata de Deak Fery, fotograful ziarelor Igazsag si Faclia (emigrat in Statele Unite in anii 1970, s-a sinucis in Februarie 2021 la New York).Fotografia este una artistica…

- Organizația Internaționala a Producatorilor de Autovehicule (OICA) a publicat raportul pe 2020 privind producția auto mondiala. Ca de obicei, China a produs cele mai multe mașini, cu peste 25 de milioane de exemplare, adica aproximativ o treime din total. Locul secund in acest clasament a fost disputat…

- Cel putin sase persoane au fost ucise, duminica, intr-un incident armat produs in statul american Colorado, afirma surse din cadrul politiei citate de agentia Associated Press și preluat de mediafax. Un individ a deschis focul intr-o parcare de autorulote situata la periferia estica a orasului…