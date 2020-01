Care este vârsta de pensionare în alte ţări. Vezi diferenţele faţă de România Speranța de viața este mai mare in alte state europene, dar asta nu inseamna ca romanii ies din activitate mai devreme, scrie dcbusiness.ro. Daca in Romania, barbații se pensioneaza de cațiva ani la 65 de ani, strainii nu au atins aceasta varsta in anumite țari, precum: Letonia, Lituania, Bulgaria, Malta și Finlanda. In alte state, doamnele muncesc pana 65, 66, 67 și chiar 69 de ani. Statele care au impins cel mai mult varsta de pensionare sunt Suedia, Portugalia, Italia, Croația, Franța, Spania, Olanda, Germania, Cehia, Estonia, Danemarca, Bulgaria, Blegia, dar și Grecia. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

