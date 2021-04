Care este amenda pentru punerea în circuție al unui autovehicul cu ITP-ul expirat Una dintre cele mai des intalnite amenzi este cea pentru ITP-ul expirat. Unii șoferi uita pur și simplu ca inspecția tehnica a mașinii a expirat și se trezesc opriți in trafic și puși intr-o situație nu foarte placuta. Care este insa amenda pentru un ITP expirat? ITP -ul, adica Inspecția Tehnica Periodica a mașinii este obligatorie pentru toate autovehiculele care circula pe drumurile publice. Aceasta se realizeaza in centre de specialitate, iar cei care incalca legea, sunt sancționați corespunzator. Cand se face ITP-ul in funcție de mașina Registrul Auto Roman este autoritatea care se ocupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

