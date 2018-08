Stiri pe aceeasi tema

- CNAS reaminteste furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate, dar si asiguratilor, ca termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sanatate emise pana la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani prin Hotararea de Guvern nr. 458 din…

- Bombardata in decursul ultimei saptamani cu sesizari potrivit carora unii furnizori aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate au refuzat sa acorde servicii medicale persoanelor asigurate, motivand ca respectivele carduri au termenul de valabilitate depasit, Casa Nationala de Asigurari de…

- CNAS reaminteste ca valabilitatea cardurilor de sanatate s-a prelungit la 7 ani, precizand ca institutia a primit semnalari telefonice ca unii furnizori aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate au refuzat sa acorde servicii medicale persoanelor asigurate, sub ...

- "CNAS reaminteste furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate, dar si asiguratilor, ca termenul de valabilitate a cardurilor nationale de sanatate emise pana la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani prin Hotararea de Guvern nr. 458 din…

- Daca majoritatea dintre noi se uita pe cardul national de sanatate „din dotare” observa ca astazi, 31 iulie 2018, este data expirarii sale. Dar nu trebuie sa ne facem probleme: ne putem folosi de card la fel ca pana acum – fie cand mergem la cabinetul medical, fie cand ne facem analizele, fie cand…

- Ca urmare a faptului ca un numar foarte mare de carduri de sanatate ar urma sa expire in perioada urmatoare, autoritațile au decis sa prelungeasca perioada de valabilitate a acestora de la cinci la șapte ani, potrivit unui proiect de act normativ adoptat recent de catre Guvern. Incepand cu anul 2015,…

- Anul acesta isi pierd valabilitatea aproximativ 730.000 de carduri de sanatate. Da, daca nu stiati, acestea expira. Insa autoritatile au un plan. Potrivit unui proiect de HG postat pe site-ul Ministerului Sanatatii, valabilitatea cardurilor de sanatate va fi extinsa de la cinci (cat este in…

- CNAS cere furnizorilor de servicii medicale sa nu amane tratamentele pacienților, asta dupa ce au fost inregistrate probleme cu platforma informatica. CNAS ia in calcul ca pe toata perioada in care au fost raportate probleme, validarea serviciilor acordate sa se faca in conformitate cu regulile aplicabile…